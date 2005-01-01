На Сколівщині теща умисно підпалила будинок зятя

У четвер, 14 червня, у одному із сіл Сколівського району Львівщини 50-річна жінка підпалила будинок. Про це інформує Нацполіція Львівщини, де уточнюють, що жінка підпалила будинок свого зятя.

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 50-річна місцева мешканка, перебуваючи у неприязних стосунках зі своїм 34-річним зятем, приблизно о 09:30 прийшла в будинок, де він проживає, розлила у кімнатах бензин та підпалила його. Пожежу було ліквідовано, потерпілих немає.

У прес-службі ДСНС Львівщини ZAXID.NET повідомили, що вчора до них не надходила інформація про цю пожежу. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Наразі встановлюються обставини та мотиви кримінального правопорушення. Проводиться досудове розслідування.