На Стрийщині вантажний поїзд травмував 17-річного юнака

У Стрию вантажний поїзд травмував неповнолітнього

Нещасний випадок стався 29 жовтня о 00:05 на перегоні «Ходовичі-Стрий». Вантажний поїзд №3001 «Стрий – Ходорів» травмував 17-річного юнака. Внаслідок нещасного випадку юнак втратив дві ноги. «Вантажний поїзд №3001 сполученням «Стрий – Ходорів» травмував (ампутація двох ніг) місцевого мешканця, 2001 року народження», – повідомили у департаменті з питань захисту цивільного населення ЛОДА. Юнака госпіталізували у Стрийську ЦРЛ. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції, медики діагностували у постраждалого алкогольне сп'яніння. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

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