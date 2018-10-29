На Стрийщині вантажний поїзд травмував 17-річного юнака
Нещасний випадок стався на перегоні Ходовичі-Стрий
Суспільство — Ольга Гринько, 29 жовтня4250
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У Стрию вантажний поїзд травмував неповнолітнього
Нещасний випадок стався 29 жовтня о 00:05 на перегоні «Ходовичі-Стрий». Вантажний поїзд №3001 «Стрий – Ходорів» травмував 17-річного юнака. Внаслідок нещасного випадку юнак втратив дві ноги.
«Вантажний поїзд №3001 сполученням «Стрий – Ходорів» травмував (ампутація двох ніг) місцевого мешканця, 2001 року народження», – повідомили у департаменті з питань захисту цивільного населення ЛОДА.
Юнака госпіталізували у Стрийську ЦРЛ. Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції, медики діагностували у постраждалого алкогольне сп'яніння.
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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