Чоловікові загрожує до 10 років тюрми

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру правоохоронцю із Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом жителям прикордоння. Про це повідомила пресслужба відомства у середу, 10 липня.

Як розповіли у відомстві, чоловік у лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю, який намагався вивезти свої речі з району бойових дій в більш безпечне місце, допомогу у безперешкодному пересуванні автомобілем в межах прикордонного району. Зокрема, зловмисник пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів військових та паролів для їх проїзду. У разі відмови він погрожував особисто заважати місцевому мешканцю пересуватися в прикордонних районах.

Як повідомили в ДБР отримати від чоловіка 30 тис. грн за інформацію, надану впродовж кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

«Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 114 2 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.