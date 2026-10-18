Місце падіння безпілотника у Литві

У неділю, 18 жовтня, на території Литви впав безпілотник, який не збили через складні погодні умови. У пресслужбі МЗС України повідомили, що в Литву залетів український БпЛА, на рух якого могли вплинути російські засоби РЕБ.

Вранці Литва та Латвія оголошували повітряну тривогу через невідомий обʼєкт. Країни залучали військову авіацію союзників, проте обʼєкт не збили. Безпілотник впав на території Литви та пошкодив автомобіль поблизу села Юоджоніс у Пасваліському районі.

За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, винищувачі не збили дрон через складні погодні умови, що заважали його візуальній ідентифікації. Міністр повідомив, що дрон потрапив до Литви з території Польщі.

На інцидент відреагували в міністерстві закордонних справ України. Речник МЗС Георгій Тихий перепросив у Литви «за будь-які перешкоди, ризики та занепокоєння, які міг спричинити інцидент» та зазначив, що Україна надає Литві всю інформацію для встановлення обставин інциденту.

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«Ми шкодуємо про інцидент, що стався сьогодні вранці в литовському повітряному просторі, який, ймовірно, стався внаслідок російської електронної боротьби, що відвела дрони під час операції проти законних військових цілей у Росії», – написав Тихий.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс повідомив, що після інциденту країна скличе засідання Комісії з питань національної безпеки. За його словами, через дрон над Литвою країна має «дуже серйозно перевірити версію саботажу».

«Ми також розглянемо додаткові повноваження для нейтралізації дронів», – повідомив він.

Сінкявічюс додав, що у ніч на 18 жовтня у Литві стався ще один інцидент – невідомі намагалися здійснити підпал компанії, яка зберігає обладнання для зв'язку Starlink. За його словами, влада попередила компанію про можливі напади, після чого вона посилила свій захист. Через це спроба підпалу провалилася.