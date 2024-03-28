Полянська громада – одна із найбільш туристично привабливих на Закарпатті

На Закарпатті понад 90 га землі лісового фонду на території Полянської громади віднесли до земель сільськогосподарського призначення. Щоб повернути землю у власність держави, прокуратура звернулася до суду.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 28 березня, землі лісового фонду у комунальну власність Полянської сільської ради передало управління Держгеокадастру у Закарпатській області.

«Прокурори встановили, що, за наслідками інвентаризації, ділянку площею 91,9 га безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення. Відповідну реєстрацію здійснено у Державному земельному кадастрі. Це стало передумовою для можливого протиправного відчуження ділянок лісфонду громадянам у майбутньому», – зазначили у прокуратурі, додавши, що площа відведеної ділянки сягає половини Солочина – одного з курортних сіл Полянської громади.

Щоб повернути землю державі, правоохоронці звернулися до Господарського суду Закарпатської області, який відкрив провадження у цій справі.

Додамо, що Полянська громада, на території якої розташовані оздоровниці з мінеральною водою, одна із найбільш туристично привабливих в області. За даними Закарпатської ОВА, у 2023 році громада перерахувала до бюджету найбільше коштів від туристичного збору – 5 млн грн.