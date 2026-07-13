Локація розташована поруч з вузькоколійним мостом-віадуком

Завдяки перемозі в конкурсі мінігрантів у Ворохтянській громаді відкрили кінну станцію. Це перша подібна ініціатива, реалізована на території Карпатського національного природного парку.

Як повідомили у Ворохтянській селищній раді 11 липня, станція стане відправною точкою для розвитку організованого кінного туризму в громаді.

Локація розташована поруч із туристичною візитівкою Ворохти — вузькоколійним мостом-віадуком, де розпочинається маршрут на полонину Борсучину (1138 м). За тваринами доглядатиме організатор прогулянок Карпатами ГО «Кінний клуб “Верхи”».

За словами представниці Франкфуртського зоологічного товариства Марії Галайко, це перша кінна станція на території Карпатського національного природного парку.

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«Розвиток кінного туризму є однією з екологічних альтернатив моторизованому відпочинку та сприяє дбайливому використанню природних ресурсів», – зазначила Марія Галайко.

Відкриття кінної станції у Ворохті стало можливим завдяки мінігранту проєкту «Важлива підтримка природоохоронних територій в Українських Карпатах», що фінансується міністерством Німеччини в рамках Міжнародної кліматичної ініціативи. На втілення задуму залучили 245 тис. грн гранту, ще 150 тис. грн виділили з бюджету громади.