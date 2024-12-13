На Тернопільщині через атаку російських ракет під час тривоги вранці 13 грудня без електропостачання залишилася половина населення області. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Керівник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок атаки жертв чи постраждалих не має, однак є пошкодження об’єкта інфраструктури.

13 грудня, починаючи з 5:00 Росія здійснила масовану ракетну атаку по об'єктах інфраструктури України. На Тернопільщині також працювали ППО та мобільні бригади. Жителі області чули звуки вибухів в Тернопільському, Чортківському районах.

Через масовану ракетну атаку на енергооб’єкти України від електроспоживання відключили 50% споживачів області, повідомили в Тернопільській ОВА. Це пов’язано з тим, що «Укренерго» обмежило обсяг споживання електрики і застосувало замість 1 черги до 3 одночасно. «За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі», – повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода в п’ятницю вранці, 13 грудня.