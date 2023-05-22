Гуманітарний склад організували в Шумську Кременецького району

На Тернопільщині судитимуть директора підприємства та його спільницю через присвоєння гуманітарної допомоги на суму понад 367 тис. грн. Чоловік у складах свого підприємства в Шумську організував гуманітарний хаб, приймав допомогу з Польщі, сортував її. Частину з речей передавали потребуючим людям, а дещо просто продавали.

У продажі гуманітарки допомагала місцевому бізнесмену знайома. Жінка сортувала і перебирала речі, які надходили від благодійників з Польщі. Серед того, що вдалося привласнити і реалізувати правопорушникам, – консерви, підгузки, взуття, засоби особистої гігієни.

Гуманітарну допомогу з Польщі надсилала у Шумську громаду українка, яка вже давно проживала за кордоном. Жінка збирала необхідне і автомобілями передавала в Україну. Однак про те, що гуманітарку не роздають, а залишають собі нечесні партнери, нічого не знала.

«Громадянка України передавала жителям Шумська харчові продукти, одяг, взуття, лікарські засоби та засоби особистої гігієни, які призначалися для людей територіальної громади. Шахраї обіцяли сортувати одержані предмети гуманітарки та відправити їх до вказаного у деклараціях місця призначення, проте, з метою власного збагачення, заволоділи чужим майном на понад 367 тис. грн», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини.

Окрім того, серед гуманітарної допомоги було чимало нарковмісних медикаментів. Ці ліки правопорушники теж нікому не передавали, а лише просто накопичували і зберігали в себе на складі.

Серед допомоги було чимало нарковмісних ліків

Через це правоохоронці скерували до суду обвинувачення для директора підприємства та його спільниці за двома статтями. Перша – це за заволодіння гуманітарною допомогою з-за кордону для незаконної наживи та власного збагачення. (ч. 3 ст. 190 КК України). А друга – це зберігання великої кількості нарковмісних лікарських засобів з переданої гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 309 КК України). Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 8 років позбавлення волі.