На Тернопільщині мобілізували чоловіка з важкими недугами, а через два дні його госпіталізували. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у своєму телеграм-каналі у середу, 1 липня. За даними омбудсмана, чоловіка мобілізували 3 червня.

Чортківський територіальний центр комплектування мобілізував жителя Тернопільщини, який має цукровий діабет II типу, а також гіпертонічну хворобу. Окрім того, в нього встановили ожиріння IV ступеня та псоріаз. Водночас під час ВЛК його визнали повністю здоровим та направили на полігон.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Через два дні на полігоні чоловік опинився в лікарні з гіпертонічним кризом. Після перевірки всіх документів з’ясувалося, що він страждає на низку недуг.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Це не поодинокий випадок. Лише за останні два дні я отримав кілька подібних звернень. Такі випадки неприпустимі. Рішення ВЛК мають ухвалюватися винятково на підставі реального стану здоров’я людини», – додав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 12 червня Дмитро Лубінець повідомив, що у Тернопільському районному та міському ТЦК та СП утримували чоловіків, які мають психічні розлади та інвалідність. Порушення виявили під час моніторингового візиту. За результатами перевірки та після втручання омбудсмана з військкоматів звільнили п’ятеро людей, які не підлягали мобілізації.