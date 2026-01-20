Витік зафіксували із місцевого спиртзаводу

Нa Тернопільщині через прорив відстійника спиртзаводу міжнародну трасу Тернопіль – Чортків та землі поруч затопило небезпечними відходами. Витік зафіксували вночі 18 січня поблизу села Кобиловолоки Теребовлянської громади. Державна екологічна інспекція спільно з поліцією розпочала розслідування.

Про інцидент із витоком невідомої речовини на дорогу повідомили в телеграм-каналі «Тернополяни». Зазначили, що надзвичайна ситуація сталася неподaлік одного зі спиртзaводів облaсті. Відходи вилилися із резервуaрів і залили дорогу, утворивши слизьку поверхню, також був хaрaктерний зaпaх. Жителі села Кобиловолоки на місце викликали рятувальників та екологічних інспекторів.

Під час обстеження території екологи виявили прорив відстійника. Саме через це в ґрунт витекла речовина коричневого кольору з різким запахом – так звана технічна вода, повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 20 січня.

Поліцейські опитали працівників місцевого спиртзаводу. Встановили, що витік стався у вихідний день, тож пошкодження помітили не одразу. «Упродовж кількох годин рідина інтенсивно розтікалася полями та ґрунтовими дорогами, а згодом вийшла і на трасу міжнародного значення М-19. Загальна площа забруднення, за орієнтовними підрахунками, становить близько 4000 м2», – йдеться у повідомленні поліції.

Витік технічної води ліквідували місцеві фермери та працівники дорожних служб. Забруднену ділянку засипали інертними матеріалами, рух транспорту контролювали. У поліції також зазначили, що для фіксації масштабів забруднення до роботи долучили фахівців Держгеокадастру, а також застосували безпілотники для аерознімання місцевості.

За фактом витоку із спиртзаводу правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 239 КК України (забруднення або псування земель). Остаточні розміри завданих довкіллю збитків встановлять екологи. Санкція статті передбачає штраф до 68 тис. грн або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.