Тварина зірвалася з повідка і накинулася на дітей

У Почаєві на Тернопільщині собака втік від господаря, накинувся на двох дівчат і покусав обличчя одній з неповнолітніх. У лікарні встановили, що під час нападу тварина ще й зламала щелепу дитині, вона перебуває в медзакладі у важкому стані.

У поліцію про інцидент повідомили чергові лікарі Кременецької клінічної лікарні, куди житель Почаєва привіз 11-річну доньку з покусаними ранами обличчя, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 31 березня. Під час нападу собака заламав дівчині щелепу.

Поліцейські встановили, що на дітей напала німецька вівчарка одного з місцевих жителів. Власник пса розповів, що вигулював його на повідці, проте коли він побачив дітей, то вирвався і напав на них. Постраждала тільки одна з дівчат, вона перебуває в Тернопільській обласній дитячій лікарні у важкому стані.

За фактом нападу тварини на неповнолітню правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Триває досудове розслідування.