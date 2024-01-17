Загоряння трапилося в прибудованому приміщенні до житлового будинку

На Тернопільщині в гаражі під час пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка. Загоряння трапилося в Борщеві Чортківського району. Під час пожежі також існувала загроза вибуху, адже в приміщення було повно газових балонів.

Про пожежу в прибудові до житлового будинку на «Службу порятунку» повідомили власники будівлі. Додзвонювачі розповіли, що близько 14:42 помітили дим і вогонь з гаража. Всередині приміщення також був автомобіль.

«На місце події оперативно прибули бійці підрозділу Борщева та місцевої пожежної команди села Озеряни. Рятувальники встановили, що пожежа виникла в прибудованому до житлового будинку гаражі. Площа пожежі становила 60 м2. О 15:24 загоряння локалізували, а о 16:45 ліквідували», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

Під час гасіння пожежі працівники ДСНС помітили тіло чоловіка. Загиблого одразу передали правоохоронцям, які відправили тіло на проведення судово-медичної експертизи. Поліцейські також з’ясували, що загиблий – це 84-річний чоловік, батько власника домогосподарства.

Також під час гасіння пожежі існувала ймовірність вибуху і руйнування двох поверхів надбудови, яка була розміщена над гаражем. Всередині приміщення пожежники знайшли газовий балон. Його рятувальники швидко винесли на вулицю. Правоохоронці наразі з1ясовують обставини виникнення пожежі та загибелі людини.