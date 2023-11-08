На Тернопільщині під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка. Загоряння трапилося в приватному житловому будинку. Сусіди викликали рятувальників. Коли працівники ДСНС завершили гасіння, то виявили бездиханне тіло чоловіка.

Вранці 8 листопада на «Службу порятунку» зателефонували жителі села Бариш Бучацької громади Чортківського району. Люди повідомили про дим та вогонь, які виднілися з сусіднього будинку. Рятувальники оперативно прибули до населеного пункту і приступили до гасіння пожежі.

«На виклик виїхали рятувальники з міста Бучач. Під час гасіння пожежі в будинку виявили тіло чоловіка. За словами сусідів, це може бути господар житлового приміщення», – повідомили в управлінні ДСНС в Тернопільській області в середу, 8 листопада.

На місце події також викликали правоохоронців і передали їм загиблого чоловіка. Поліцейські направили тіло на проведення судово-медичної експертизи в Тернопіль для встановлення точної причини смерті. В поліції факт загибелі людини внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

За повідомлення рятувальників, за останній тиждень це вже друга смерть у пожежі в приватному секторі. 7 листопада пожежа в приватному житловому будинку в селі Бережанка Лановецької громади Кременецького району забрала життя власниці помешкання. Загалом з початку 2023 року в Тернопільській області виникло 967 пожеж, внаслідок яких загинуло 22 людини та 38 травмовано. Вісім жителів Тернопільщини вдалося врятувати, з них 2 дітей.