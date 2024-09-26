Фігуру відреставрували в львівській майстерні

На Тернопільщині відреставрували 230-річну придорожню фігуру святого Роха. Процес реставрації скульптури в Залізцях тривав майже 3 роки. До початку повномасштабної війни науковець Василь Ільчишин домовився з Національним інститутом польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» щодо відновлення фігури, однак заліщицького святого Роха вдалося відреставрували в львівській майстерні лише в 2024 році.

Скульптура святого Роха в Залізцях розташована при центральній дорозі Тернопіль – Броди. Її встановили в 1759 році. Фігура оточена трьома деревами і довший час перебувала в занедбаному стані. Реставрацію скульптури ініціював науковець та дослідник, директор Кременецько-Почаївського державного архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

«У 2021 році з моєї ініціативи були здійснені домовленості з Національним інститутом польської культурної спадщини за кордоном «Полоніка» щодо реставрації кількох скульптур на території Залозецької громади. Однак, війна внесла свої корективи. Все ж таки процес реставрації запустили у 2023 році. Тоді між Залозецькою громадою за посередництва музею та із фондом Instytut Polonika був підписаний договір щодо реставрації фігури Роха. Того ж року скульптуру було перевезено у майстерню в Львів на реставрацію», – повідомив Василь Ільчишин.

Саму фігуру святого Роха відреставрували за рік. Наразі скульптуру вже повернули у відреставрованому вигляді на її історичне місце. Вже на місці спеціалісти відремонтували та реставрували високий постамент, а після встановлення самої скульптури, законсервували цілісну композицію спеціальними розчинами, які вбережуть в майбутньому її від атмосферних опадів, солей, та моху.

«Попереду ще роботи із лікування трьох 300-літніх лип, до яких залучать дендрологів. Спеціалісти залікують трухляві щілини дерев і дадуть липам прожити ще не одну сотню років», – відзначив Василь Ільчишин.

За даними Вікіпедії, святий Рох Монпельєський – французький святий, захисник від пошестей і чуми. Народився у Франції, відзначався надзвичайною цнотою. В одязі пустельника пішов до Риму. Дорогою потрапив у місто, де була чума, зайшов до шпиталю і оздоровив усіх дотиком руки. У Римі вилікував кардинала Британікуса, написавши йому на чолі знак хреста, який залишився в нього назавжди. Культ вшанування розвинувся після смерті. Вважався одним з покровителів Львова. Офіційно не канонізований, але зарахований до Римського мартиролога папою Григорієм XIV у 1590-1591 роках. День вшанування – 16 серпня.