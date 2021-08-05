На Тернопільщині виявили 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта»
Виявлені випадки зафіксували за останні три дні
На Тернопільщині за останні три дні виявили 52 випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Це переважно люди, які приїхали з-за кордону – з Росії, Великобританії та країн Індонезії. Також захворіли і особи, які перебували з приїжджими в контакті. Про виявлення штаму «Дельта» у Тернопільській області 5 серпня повідомили тернопільські медики.
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«За результатами перевірки було виявлено у 94 позитивних зразках – 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Їх було направлено до референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. Учора, 4 серпня, з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта», – йдеться в повідомленні ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
Більшість із цих 52 взірців взяті у людей, які приїхали з-за кордону. Найбільше захворілих, які побували в Росії, Великобританії та країнах Індонезії, а також їх контактні особи.
Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні зареєстровано всього лише 143 випадки. Після оприлюдненої інформації виявилося, що понад третина захворювання зафіксували на Тернопільщині.
Додамо, що симптоми при зараженні «Дельта» штамом коронавірусу відрізняються. Найпоширенішими вважаються лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Кашель і втрата нюху або смаку є менш поширеними симптомами.
Нагадаємо, що сьогодні, 5 серпня в МОЗ назвали області, де найбільше поширюється штам коронавірусу Covid-19 «Дельта». Це Волинська, Тернопільська й Одеська області, а також Чернівці і Київ, Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.