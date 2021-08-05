Випадки коронавірусу «Дельта» виявили в людей, котрі приїхали з інших країн

На Тернопільщині за останні три дні виявили 52 випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Це переважно люди, які приїхали з-за кордону – з Росії, Великобританії та країн Індонезії. Також захворіли і особи, які перебували з приїжджими в контакті. Про виявлення штаму «Дельта» у Тернопільській області 5 серпня повідомили тернопільські медики.

«За результатами перевірки було виявлено у 94 позитивних зразках – 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Їх було направлено до референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для визначення наявності мутації вірусу SARS-CoV-2. Учора, 4 серпня, з референс-лабораторії отримано позитивні результати тестування зразків біоматеріалу та підтверджено штам коронавірусу «Дельта», – йдеться в повідомленні ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».

Більшість із цих 52 взірців взяті у людей, які приїхали з-за кордону. Найбільше захворілих, які побували в Росії, Великобританії та країнах Індонезії, а також їх контактні особи.

Раніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що в Україні зареєстровано всього лише 143 випадки. Після оприлюдненої інформації виявилося, що понад третина захворювання зафіксували на Тернопільщині.