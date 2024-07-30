Загоряння трапилося в центрі міста Заліщики

На Тернопільщині вночі виникла масштабна пожежа двохповерхового житлового будинку. Загоряння трапилося в центрі міста Заліщики. Очевидці стверджують, що пожежа розпочалася від вибуху в гаражі. Полум’я перекинулося на перший поверх, а потім поширилося на другий. Щоб врятувати людей, рятувальники залучали спецтехніку.

Повідомлення в Службу порятунку про пожежу надійшло о 21:50 29 липня. Місцеві жителі розповіли, що на вул. Бандери у Заліщиках горить двоповерховий житловий будинок з гаражними приміщеннями. В Telegram-каналі «Ху.вий Тернопіль» зазначили, що пожежа розпочалася з гаража, який був прибудований до стіни.

На виклик направили рятувальників чергового караулу 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працівники ДСНС встановили, що горить покрівля багатоквартирного житлового будинку та дерев’яні прибудови на загальній площі 500 м2.

«Керівник гасіння пожежі оголосив, що надзвичайна ситуація має підвищений номер виклику. Одночасно з гасінням працівники ДСНС організували рятування мешканців будинку. Додатково до місця пожежі направили резервні пожежні караули із Заліщиків, Чорткова, місцеві пожежні команди з села Торське та селища Товсте Чортківського району, мобільну оперативну групу Чортківського районного управління та співробітників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Всього до гасіння залучили 6 одиниць техніки та 24 чоловік особового складу», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 30 липня.

Під час пожежі рятувальники з’ясували, що 5 людей перебували на другому поверсі. Їх усіх врятували за допомогою висувної драбини. В рятувальній службі зазначили, що о 22:5229 липня пожежа локалізована, а о 00:16 30 липня – ліквідована.

Під час гасіння працівники ДСНС врятували 5 людей, які перебували на другому поверсі, 3 сусідні будівлі та легковий автомобіль. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Обставини надзвичайної події та суму матеріальних збитків з’ясовуватиме спеціальна комісія.