Від сказу загинула 8-місячна телиця

У семи селах на Тернопільщині ввели карантин через випадок сказу в телиці. Тварина захворіла тиждень тому, а нещодавно загинула. Лабораторні дослідження підтвердили у неї небезпечну хворобу. Рішення про запровадження карантину ухвалили на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Чортківській районній військовій адміністрації у вівторок, 24 листопада.

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Карантин ввели у селах Турильче, Іванків, Підпилип'я, Нивра, Гуштинка, Вербівка та Залуччя Скала-Подільської громади, повідомили на сторінці Чортківської РВА в фейсбуці. Сам випадок сказу у восьмимісячної телиці зафіксували в селі Турильче.

Завідувачка сектору документального забезпечення та комунікацій Держпродспоживслужби Тернопільської області Ірина Баковська розповіла, що тварина загинула 18 листопада, пише «Суспільне.Тернопіль».

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«Приблизно за два тижні до появи перших клінічних ознак захворювання на пасовищі бачили лисицю з неадекватною поведінкою. Водночас безпосередній контакт із твариною та факт укусу не були встановлені. У телиці спостерігалися відмова від корму та води, пригнічений стан, згодом – неадекватна поведінка, збудження та рясна слинотеча. Лабораторне дослідження підтвердило діагноз сказ», – розповіла Ірина Баковська.

Спеціалісти державної ветеринарної медицини провели необхідні протиепізоотичні заходи. Труп тварини утилізували з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а на території господарства провели дезінфекцію на площі 1500 м2. Також сім людей, які контактували з худобою, отримують антирабічні щеплення.

У Держпродспоживслужбі додали, що влітку під час планової вакцинації тварин проти сказу в селі Турильче щепили 205 собак і 105 котів. Зокрема, тварин із господарства, де зафіксували захворювання.