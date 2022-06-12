Водія однієї з автівок від удару викинуло на дорогу

На Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобілі Seat Ibiza та Suzuki Jimny. У ДТП постраждали двоє мешканців Івано-Франківська.

Аварія трапилася у неділю, 12 червня, близько 15:00 поблизу села Кайданово, що неподалік Мукачево. На автодорозі Київ – Чоп зіткнулися Seat Ibiza та Suzuki Jimny.

Водія однієї з машин, 51-річного мешканця Івано-Франківська від удару викинуло на дорогу. Патрульні надали йому першу медичну допомогу: наклали пов’язку на голову та шину на травмовану руку.

В його автомобілі також перебував його 11-річний син у якого на руці були глибокі різані рани. Чоловіка з сином госпіталізували в медзаклад.

53-річна водійка іншого автомобіля не постраждала. Обставини ДТП встановлює поліція.