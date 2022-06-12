На трасі Київ–Чоп у лобовому зіткненні двох авто постраждав 11-річний хлопчик
Його разом із батьком з травмами госпіталізували в лікарню
На Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобілі Seat Ibiza та Suzuki Jimny. У ДТП постраждали двоє мешканців Івано-Франківська.
Аварія трапилася у неділю, 12 червня, близько 15:00 поблизу села Кайданово, що неподалік Мукачево. На автодорозі Київ – Чоп зіткнулися Seat Ibiza та Suzuki Jimny.
Водія однієї з машин, 51-річного мешканця Івано-Франківська від удару викинуло на дорогу. Патрульні надали йому першу медичну допомогу: наклали пов’язку на голову та шину на травмовану руку.
В його автомобілі також перебував його 11-річний син у якого на руці були глибокі різані рани. Чоловіка з сином госпіталізували в медзаклад.
53-річна водійка іншого автомобіля не постраждала. Обставини ДТП встановлює поліція.