Унаслідок ДТП водія ВАЗ із травмами госпіталізували в лікарню

У селі Шоломия на Львівщині нетверезий водій BMWспричинив ДТП та вʼїхав у автомобіль ВАЗ, внаслідок чого травмувався водій легковика.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася у п’ятницю, 10 червня, близько 13:50, на трасі Мукачево – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів» біля села Шоломия Львівського району.

21-річний мешканець Коломиї, який був за кермом BMW, зіткнувся з автомобілем ВАЗ, за кермом якого був 21-річний львів’янин.

Попередня експертиза встановила, що водій BMW за кермом був нетверезим. Унаслідок ДТП водія ВАЗ із травмами госпіталізували в лікарню.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Якщо його провину доведуть, водієві BMW загрожує позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати автомобілем від трьох до п’яти років.