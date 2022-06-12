Порушника затримали на вул. Довженка на Сихові

У Львові водій, якого неодноразово зупиняли за кермом нетверезим, в’їхав у автомобіль Peugeot RCZ та втік із місця ДТП. Його невдовзі затримали на вул. Довженка.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, інцидент трапився в суботу, 11 червня, близько 16:30. Патрульні отримали виклик від керманича автомобіля Peugeot RCZ, який повідомив, що невідомий нетверезий водій Volkswagen Golf в'їхав у його авто і тікає з місця ДТП.

Невдовзі патрульні затримали винуватця аварії на вул. Довженка на Сихові. З’ясувалося, що 42-річний водій Volkswagen вже неодноразово сідав за кермо нетверезим й цього разу також мав ознаки сп’яніння, однак від перевірки відмовився.

На порушника склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП. Також на нього винесли постанову за відсутність полісу страхування цивільно-правової відповідальності.