Львів'янин хотів уникнути штрафу за п'яну їзду і написав заяви на поліцейського

У Львові 32-річний працівник гіпермаркету, якого спіймали п’яним за кермом, звинуватив у фальсифікаціях поліцейського та написав на нього заяви у ДБР. Під час слідства з’ясувалося, що чоловік збрехав про незаконні дії правоохоронця. Тож тепер йому замість штрафу за нетверезе водіння загрожує два роки тюрми за неправдиві свідчення.

Як розповіли ZAXID.NET у територіальному управлінні ДБР у Львові, 32-річного львів’янина затримали п’яним за кермом наприкінці квітня минулого року. Щоб уникнути штрафу за п’яну їзду, чоловік вирішив звинуватити працівника поліції, який проводив оформлення адмінматеріалів, у підроблені його підписів в актах огляду на стан алкогольного сп’яніння. Львів’янин двічі подав на адресу ДБР у Львові заяви про вчинення працівником поліції службового підроблення (ч.1 ст.366) та введення в оману суду (ч.1 ст.384 ККУ). Чоловік надав завідомо неправдиві свідчення, повідомивши, що працівники поліції підробили його підпис.

За заявами 32-річного львів’янина ДБР провело розслідування. З’ясувалося, що насправді поліцейський жодних документів не підробляв. Акти огляду на стан алкогольного сп’яніння підписував сам заявник. До того ж, усе було зафіксовано на відеореєстратор службового автомобіля поліції.

Тепер львів’янину, який спробував в такий спосіб уникнути штрафу, загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до двох років. Днями йому повідомили про підозру за неправдиве повідомленні про вчинення злочину та неправдиві показання (ч.1 ст.383, ч.1 ст.384 ККУ).

У ДБР у Львові зазначають, що досить часто мешканці, аби уникнути штрафів, подають заяви про вчинення злочинів поліцейськими. Водночас у ДБР нагадують, що за неправдиві свідчення передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.