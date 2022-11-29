Водій BMW-320 не впорався з керуванням і перевернув легковик

Увечері понеділка, 28 листопада, поблизу села Ременів на Львівщині перекинувся автомобіль. Внаслідок ДТП постраждало троє хлопців, повідомили в обласній поліції.

ДТП сталася близько 20:30 на автодорозі Львів–Луцьк поблизу села Ременів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW-320, 20-річний місцевий житель, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїжджої частини, де легковик перекинувся.

Внаслідок ДТП водій та два пасажири автівки віком 20 і 21 рік, отримали травми і їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.