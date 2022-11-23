На вулиці Копичинецькій зіткнувся рейсовий автобус та Mersedes-Benz

У Чорткові внаслідок зіткнення автомобіля Mercedes-Benz з рейсовим автобусом постраждали шестеро людей. З них п'ятеро – пасажири автобуса. Вони отримали незначні травми. Натомість серйозно травмувався водій Mercedes, його доправили у лікарню. Хто саме спричинив зіткнення, з'ясовує поліція.

Аварія сталась близько 10:00 у середу, 23 листопада, на вулиці Копичинецькій у Чорткові. До рятувальників надійшло повідомлення про зіткнення автомобіля Mercedes-Benz, який перевозив хлібобулочні вироби, із міським маршрутним автобусом «Еталон».

На момент аварії у салоні автобуса перебували орієнтовно 20 пасажирів. З них п'ятеро, за попередньою інформацією, отримали незначні травми. Станом на 11:00 їм надають допомогу медики швидкої. Також травмувався водій автомобіля Mercedes.

«На місце події залучено чергове відділення 6-ї пожежно-рятувальної частини. Рятівниками врятовано водія з понівеченого автомобіля Mercedes-Benz, котрого госпіталізовано до лікувального закладу», – повідомляє прес-служба рятувальників.

У поліції додають, що щодо цього інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми).