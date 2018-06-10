На ветерана війни зі словами «всі АТОвці – покидьки» напав п'яний чоловік у Запоріжжі

Микита Фріц

Інцидент за участю ветерана 93-ї бригади Микити Фріца та місцевого українофоба стався у Запоріжжі 9 червня, Чоловікові не сподобалось те, що вояк був у вишиванці, пише «Новинарня».

За словами Микити Фріца, на паркові біля супермаркету він вийшов з машини і хотів зайти до будівлі. Поруч зупинився мікроавтобус, водій якого (пізніше з’ясувалося, що його звуть Валентин Шапітковський або Шепітковський) почав лаятися. АТОвець не зрозумів, що ці слова були адресовані йому. Але коли він вийшов з магазину, нетверезий водій продовжив свою промову.

Як виявилося, йому не сподобалося те, що ветеран був у вишиванці. Національний одяг Шапітковський назвав «вишип…ркою» та «ганчіркою», а також звинуватив ветерана війни в тому, що ті як він «вбивають людей».

Між чоловіками сталася сутичка, опісля ветеран викликав поліцію, а Шапітковський в цей час поїхав. АТОвець рушив за ним, і згодом патрульні наздогнали його бус.

Діалог після затримання, а також спілкування незабаром у лікарні (куди Шапітковського повезли робити тест на сп’яніння), Микита зняв на відео, яке оприлюднив на сторінці у соцмережі. Чоловік підтверджував свої слова, заявивши, що «всі АТОвці – покидьки», а «війну на Донбасу розв’язала Україна».

Увага! На відео нецензурна лексика!

Аналіз показав, що у крові водія було 2,9 проміле алкоголю. Під час проходження тесту він намагався втекти з лікарні.

На Facebook-сторінці місцевого осередку «Нацкорпусу», члени якого незабаром прихали на місце інциденту, йдеться, що водій-українофоб працює маршрутником.

«Прихильника «руського міра» було доставлено у правоохоронні органи. Заяву атовця занесено у журнал єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення», – зазначили у «Нацкорпусі».

Як писав ZAXID.NET, у березні у Хмельницькому водія маршрутки, що образив удову вояка Нацгвардії, відправили у зону АТО. Чоловік коштом власника приватного АТП повіз на схід гуманітарну допомогу.