На Вінниччині поліція затримала чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя фермерів

Основним мотивом злочину було вбивство з корисливих мотивів

Вінницькі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві подружжя фермерів у Барському районі 9 травня. Про це 16 травня повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

Злочин стався зранку 9 травня в селі Шипинки. 47-річного чоловіка і 42-річну жінку знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

Камери нагляду будинку зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя.

Правоохоронці дійшли до висновку, що основним мотивом злочину було вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за 2 км від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому знаходились кілька сотень доларів.

Місцеве видання «20 хвилин» повідомляє, що загиблі — Едуард та Юля Тичук були власниками фермерського господарства «Едем».

15 травня поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного та затримати його.

«В подальшому в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливських рушниці – гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли», - повідомили правоохоронці.

За місцем проживання підозрюваного та його родичів поліцейські вилучили докази, які свідчать про причетність чоловіка до вчинення подвійного вбивства.

Зокрема, було вилучено близько 300 тис. грн в національній та іноземній валюті.

За попередньою інформацією, зловмисник привласнив більше 1 мільйона гривень з будинку фермерів.

Своєю чергою, в місцевій прокуратурі повідомляють, що у сейфі знаходилися майже 1 млн 300 тис. грн.

29-річний затриманий – мешканець міста Бар, який працював охоронцем ставка та підробляв вантажними перевезеннями.

Чоловіка наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про фермерське господарство та вирішив вбити господарів, щоб привласнити їхні кошти.

16 травня йому оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.187 ККУ (розбій) та п.1,6 ч.2 ст.115 ККУ (умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів).

Наразі слідство скерувало до суду клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Затриманому загрожує довічне ув’язнення.