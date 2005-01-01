На Вінниччині жінка викинула у смітник власну дитину

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:301110

До теми

У Вінницькій області жінка викинула власну дитину у сміттєвий бак. Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

«31 березня надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Хмільника в сміттєвому баку виявлено труп новонародженої дитини. Попередня причина смерті дитини - механічна асфіксія (кисневе голодування організму)», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські встановили особу матері.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація дій матері буде надана після проведення низки судово-медичних експертиз. Триває досудове слідство.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Новому Роздолі у під’їзді будинку знайшли залишену новонароджену дитину.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Новому Роздолі у під’їзді будинку знайшли залишену новонароджену дитину ZAXID.NET
У Маріуполі мати зачинила дітей в квартирі і пішла «в магазин» на три дні ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук