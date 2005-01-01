На Вінниччині жінка викинула у смітник власну дитину

У Вінницькій області жінка викинула власну дитину у сміттєвий бак. Про це повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.

«31 березня надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць Хмільника в сміттєвому баку виявлено труп новонародженої дитини. Попередня причина смерті дитини - механічна асфіксія (кисневе голодування організму)», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські встановили особу матері.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 117 (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Остаточна правова кваліфікація дій матері буде надана після проведення низки судово-медичних експертиз. Триває досудове слідство.

Як інформував ZAXID.NET, раніше у Новому Роздолі у під’їзді будинку знайшли залишену новонароджену дитину.