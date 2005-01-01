У Маріуполі мати зачинила дітей в квартирі і пішла «в магазин» на три дні

Два дні діти їли суп та кашу, які жінка залишила в холодильнику

У Маріуполі мати зачинила у квартирі й залишила без нагляду на три доби своїх дітей – дівчат 8-ми і 3-х років, а також 11-місячного хлопчика. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Як зазначається, правоохоронцям надійшло повідомлення, що на третьому поверсі багатоповерхівки діти з балкону кличуть на допомогу. Діти не могли відчинити двері, тому, крім поліції, на місце події приїхали рятувальники і медики.

Зі слів старшої з дівчат, матір пішла з дому три ночі тому, двері за собою зачинила. Перші дні вони їли суп та кашу, які жінка залишила в холодильнику. 8-річна дитина самостійно поралася на кухні та піклувалася про найменших. Коли їжа закінчилася, голодні, вони почали кликати на допомогу. Дітей доправили до медичного закладу Маріуполя.

Надвечір третьої доби 27-річна матір з'явилася до поліції та наполягала на тому, що не залишала дітей, а вийшла на 10 хвилин до магазину. Про те, що трапилося, дізналася від сусідів.

Наразі зясовуються обставини події. Вирішується питання про притягнення жінки до адміністративної відповідальності. Діти будуть перебувати в медичному закладі до прийняття рішення компетентних служб.