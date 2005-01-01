На Львівщині трагічно загинув десятирічний хлопчик

СуспільствоАндрій Дрозда, 28 березня16960

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У середу, 28 березня, близько 19:50 у Радехівське відділення поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл району загинув десятирічний хлопчик. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Школяр був місцевим мешканцем. Заради гри він разом із друзями копав криївку і його завалило землею. Врешті діти зрозуміли, що не зможуть витягнути товариша самотужки, тож покликали на допомогу дорослих. Та коли хлопчика відкопали з-під завалу, він вже не подавав ознак життя.

На місці працює слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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