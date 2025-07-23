Поліцейські намагалися надати чоловіку першу домедичну допомогу та викликали швидку

Працівники Держаного бюро розслідувань у середу, 23 липня, розпочали досудове розслідування щодо загибелі чоловіка, якого намагалися затримати правоохоронці у Вінницькій області.



Інцидент трапився у вівторок, 22 липня, близько 19:00 у селищі Погребище Перше Вінницького району. Того дня двоє правоохоронців зупинили 51-річного чоловіка, який їхав на мопеді без номерних знаків та шолома. Водій відмовився представитися та намагався втекти, тому поліцейським довелося затримати його. Однак після того, як на чоловіка одягнули наручники, він втратив свідомість.



Слідчі стверджують, що поліцейські намагалися надати йому першу домедичну допомогу та викликали швидку, проте чоловік помер ще до її приїзду. Попередньо, причиною смерті могли стати проблеми із серцем. Наразі ДБР очікує офіційних висновків експертиз.



«Тривають першочергові слідчі дії. Наразі вже допитано кількох свідків серед місцевих жителів, вилучено відео з нагрудних боді-камер правоохоронців. Після оцінки та вивчення зібраних доказів будуть прийняті відповідні процесуальні рішення», – йдеться у повідомленні.

Справу кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень. У разі доведення вини поліцейським може загрожувати позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Нагадаємо, 18 липня співробітники Державного бюро розслідувань оголосили підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. За даними слідчих, внаслідок дій військових помер мобілізований чоловік.