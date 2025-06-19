Львівський обласний ТЦК і СП прокоментував смерть 50-річного Олексія Науменко, який помер на території Стрийського районного території центру комплектування. Попередньо медики визначили, що чоловік помер від інфаркту, зовнішніх ознак ушкоджень на його тілі не виявили. За цим фактом у ТЦК призначили службове розслідування.

Днями у соцмережах почали поширювати інформацію про те, що на території Стрийського РТЦК помер мобілізований чоловік. 19 червня на цей інцидент відреагував обласний ТЦК і СП. Зазначається, що 17 червня ввечері поліція привезла до Стрийського РТЦК 50-річного Олексія Науменка. У нього був відсутній військово-обліковий документ і загалом із часу введення воєнного стану він жодного разу не з’являвся у ТЦК. У нього також були відсутні дані про проходження ВЛК, тому його дії кваліфікували як порушення за ст. 210-1 КУпАП.

Після півночі 18 червня Олексій Науменко поскаржився на пекучий біль у серці. Черговий військовослужбовець ТЦК викликав швидку, яка прибула за 12 хвилин. Однак на той момент мобілізований чоловік уже був непритомний, а реанімація не дала результату.

«Причина смерті буде встановлена при проведенні експертизи судово-медичним експертом під час розтину тіла. Попередня версія медиків – інфаркт Слідчо-оперативна група Стрийського РУП ГУМВС у Львівській області при огляді тіла громадянина Науменка зовнішніх тілесних ушкоджень не виявила», – повідомила пресслужба Львівського обласного ТЦК.

Обставини смерті чоловіка з’ясовує поліція. У ТЦК призначили службове розслідування.