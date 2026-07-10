За кількістю загиблих серед іноземців в російській армії лідирує КНДР

На війні проти України ліквідували щонайменше 3 589 іноземців з понад 40 країн. Про це йдеться в спільному проєкті російської служби BBC та «Медиазони».

Зазначається, що 1 285 з них – це іноземні військові, чию загибель журналісти змогли підтвердити на основі відкритих джерел: офіційні повідомлення, дописи родичів у соцмережах, а також фотографії могил і військових меморіалів.

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Ще 2 304 загиблих – військові з Північної Кореї, які воювали на боці Росії під час наступальної операції Збройних сил України в Курській області в серпні 2024 року. Їх вдалося ідентифікувати корейській службі BBC за допомогою аналізу супутникових знімків та офіційних фото нового військового меморіалу в Пхеньяні.

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За даними високопосадовця НАТО, озвученими під час липневого саміту Альянсу в Анкарі, у складі російської армії нині воюють близько 24 тис. іноземних найманців із 44 країн. Більшість, за його словами, становлять вихідці з африканських держав.

Журналісти виокремили три основні етапи набору іноземних солдатів до російської армії. Перший етап тривав із середини 2022 року до кінця 2023 року. Тоді основним джерелом поповнення були ув’язнені, яких вербували в російських колоніях, обіцяючи дострокове звільнення в обмін на пів року чи рік служби на фронті. Спочатку набір здійснювала ПВК «Вагнер», а згодом – міноборони РФ.

«Ця схема насамперед торкнулася громадян країн колишнього СРСР, особливо вихідців із Центральної Азії. Наприклад, понад половина загиблих громадян Таджикистану та Узбекистану – це ті, хто вирушив на фронт із російських місць позбавлення волі», – ідеться в матеріалі.

Другий умовний етап набору іноземців припав на 2024 рік та першу половину 2025 року. Після суттєвого підвищення одноразових виплат за підписання контрактів із міноборони Росії влада активізувала вербування громадян Куби, Непалу, Індії, Шрі-Ланки, Ємену та інших країн.

Більшість приваблювали саме високі зарплати. Хтось підписував контракти добровільно, розуміючи, що потрапить до армії. Інші їхали до Росії з переконаннями, що навчатимуться чи працюватимуть на будівництві, а в результаті потрапляли на фронт обманом, додає BBC.

Третя хвиля розпочалася із середини 2025 року. Як зазначають правозахисники, російська влада посилила тиск на трудових мігрантів із країн колишнього СРСР, пропонуючи участь у війні в обмін на скасування заборони на в’їзд, прискорене отримання громадянства чи анулювання рішення про депортацію.



Окрім того, згідно з доповіддю Міжнародної федерації за права людини та розслідуванням агентства Reuters, останнім часом Росія активізувала спроби рекрутувати на війну жителів африканських країн із низьким рівнем життя.

За кількістю загиблих серед іноземців в російській армії лідирує КНДР. Але, на відміну від інших іноземців, вони брали участь у війні офіційно – відповідно до договору про співпрацю між Москвою та Пхеньяном.

Раніше українська воєнна розвідка повідомляла, що у 2026 році Росія планує втягнути у війну проти України ще приблизно 20 тис. іноземців. Ворог планує залучити до своєї армії громадян держав Центральної Азії та вихідців з Бангладеш, Чаду, Судану, Бурунді й інших країн Африки й Азії.