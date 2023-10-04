Андрій Чепіль пройшов військову підготовку в Німеччині

На війні під час виконання бойового завдання загинув учасник відомого фольк-гурту «КораЛЛі», трембітар, пластун Андрій Чепіль з позивним «Кріс». Франківчанина мобілізували у березні 2022 року, він пройшов військову підготовку, зокрема у Німеччині, як командир бойової машини Bradley.

Андрій Чепіль спершу брав участь у бойових діях на Харківщині, біля Ізюма та Куп’янська, як кулеметник в одному з підрозділів ЗСУ. Згодом з власної ініціативи був переведений до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура». Брав участь у спеціалізованих військових навчаннях у Німеччині, де здобував навики роботи на бойовій машині Bradley. Був головним сержантом взводу, командиром бойової машини та виконував обов’язки командира взводу.

Музиканта мобілізували в березні 2022 році

28 червня поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку Андрій разом ще з трьома побратимами під час штурму ворожої позиції перестали виходити на зв’язок і відтоді вважалися зниклими безвісти. Понад два місяці тривали процедури зі встановлення збігом ДНК. Результати експертиз остаточно підтвердили смерть Андрія Чепіля, повідомили 4 жовтня на Facebook-сторінці музичного гурту «КораЛЛі».

«Понад три довгих місяці ми тримали тишу. Та на превеликий жаль дива не сталося. Дуже тяжка й болюча втрата, від якої досі не оговтатись. Шість років тому Андрій прийшов до нас трембітарем, і ми з перших нот зрозуміли, що буде пуття. І так справді було – декілька сотень спільних концертів в Україні і за кордоном, на яких незмінного запалу додавав своєю енергією Андрій, який вміло вправляючись з трембітою і цим заряджаючи нас усіх на сцені», – написали на сторінці музичного гурту.

Андрій Чепіль грав не лише на трембіті, але й на саксофоні, займався вокалом. Проходив строкову службу у військовому оркестрі почесної варти при президентському полку. Учасник кавер-гуртів «Frisson Band», «Smerichka». В гурт «КораЛЛі» прийшов в 2017 році в Івано-Франківську, в якому грав на трембіті.