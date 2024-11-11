Смертельна аварія сталася ввечері 10 листопада у Луцькому районі

У селі Звірів Луцького району під колеса легковика потрапив 73-річний велосипедист. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Про це повідомили 11 листопада у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася 10 листопада близько 18:00. За даними правоохоронців, 29-річний рівнянин, який перебував за кермом автомобіля Kia Sorento, збив на смерть 73-річного велосипедиста. Відомо, що пенсіонер їхав у попутному напрямку.

У поліції зазначають, що на момент ДТП водій був тверезим.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.