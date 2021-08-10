Завершити ремонт дороги планують у жовтні цього року

На Волині розпочали ремонт дороги біля північної межі озера Світязь. Йдеться про 13 км дороги від села Залісся до автошляху Т-03-02, що пролягає через Шацьк. Тут планують вкласти два шари асфальту та облаштувати узбіччя. Ремонтні роботи завершаться у жовтні цього року.

Як повідомили у Службі автомобільних доріг у вівторок, 10 серпня, ремонтні роботи розпочались на автошляху з північної частини озера Світязь, де знаходиться пляж «Гряда». Загалом повинні відремонтувати понад 13 км автошляху, з них 5 км потребували негайного ремонту.

Наразі ремонтна бригада працює на відтинку від села Пульмо до урочища «Гряда». Замість зношеного білощебеневого покриття працівники готуються наносити два шари асфальту. За сприятливої погоди роботи тривають і вдень, і вночі.

«Проектною документацією передбачено влаштування двох шарів основи, поверх якої – два шари асфальту, нанесення дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків, влаштування тротуару по всій протяжності ділянки зі сторони прибережної смуги Світязя, облаштування узбіч, а також ремонт розташованого на цій ділянці мосту», – йдеться у повідомленні. Рух цієї ділянкою ускладнений, він організований у реверсному режимі. Завершити ремонт цієї дороги повинні в жовтні 2021 року.

Нагадаємо, це третій автошлях, який ремонтують цьогоріч у районі Шацьких озер. Зокрема, на початку літа було відремонтовано 26 км дороги «Піща-Любомль», а також завершили ремонт автошляху «Шацьк-Любохини», протяжністю понад 22 км.