Депутат Володимирської міськради Олексій Панасюк

Володимир-Волинський міський суд Волинської області визнав винним депутата міськради Олексія Панасюка винним у нетверезому водінні. Його оштрафували на 17 тис. грн із річною забороною керувати транспортними засобами.

Про покарання для депутата Володимирської міськради Олексія Панасюка повідомило місцеве видання «Буг» з посиланням на постанову, оприлюднену у судовому реєстрі. У ній йдеться про те, що Олексій Панасюк 14 січня 2024 року керував авто Renault Express з ознаками алкогольного сп’яніння (порушення мови, різкий запах алкоголю з рота). Від проходження перевірки за допомогою алкотестера чи у медзакладі водій відмовився.

Адвокат Панасюка просив суд закрити справу. Він розповів, що його клієнт сам викликав поліцію через те, що його побили невідомі особи, а «працівники поліції не вчинили жодних заходів щодо встановлення нападників». На думку адвоката, адмінпротокол про нетверезу їзду є незаконним, бо його клієнт не порушив ПДР, що могло б бути підставою для зупинки авто.

Допитаний у суді поліцейський розповів, що вони з напарником отримали повідомлення про спричинення тілесних ушкоджень. Панасюк повідомив, що трапилась бійка і йому запропонували поїхати у лікарню для фіксації тілесних ушкоджень, а також більше розповісти про цей випадок. За даними поліцейського, чоловік спершу погоджувався, а потім відмовився, сказавши, що йому треба до знайомого. Коли поліцейські були в машині, то побачили як він сідає за кермо авто та їде. Через те, що у чоловіка були ознаки алкогольного сп’яніння, поліцейські зупинили це авто. Поліцейський також зазначив, що під час зупинки водій не надав їм посвідчення водія.

Справу розглянула суддя Тетяна Пустовойт, яка дослідила усі матеріали, зокрема відео з місця події, та аргументи сторін. Вона визнала Олексія Панасюка винним у нетверезій їзді, призначивши покарання – 17 тис. грн штрафу із річною забороною керувати транспортними засобами. Постанову ще можна оскаржити.