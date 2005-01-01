Внаслідок наїзду авто у Львові нетвереза 27-річна жінка потрапила до реанімації

Дівчина потрапила до реанімації

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 10:339130

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Внаслідок наїзду авто у Львові нетвереза 27-річна жінка потрапила до реанімації
фото очевидців
Мешканка Золочівського району перебігала дорогу у невстановленому місці

У Львові на вул. Городоцькій,97 автомобіль Dacia Logan збив жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу у стані алкогольного сп’яніння. ДТП трапилась близько 4:00 у вівторок, 19 червня.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що 27-річну мешканку Золочівського району збив 53-річний мешканець міста Буськ.

«Жінку госпіталізовано в реанімаційне відділення з діагнозом: «політравма, алкогольне сп’яніння», - повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівської області.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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