На вул. Тракт Глинянський автобус збив 33-річну львів'янку

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 14:0111010

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У четвер, 27 грудня, ввечері на вул. Тракт Глинянський автобус №5А збив 33-річну жінку, яку із травмами госпіталізували.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, ДТП сталася 27 грудня о 18:40 на вулиці Тракт Глинянський.

«Як встановили поліцейські, водій автобуса ЛАЗ, 52-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на 33-річну львів’янку», – мовиться в повідомленні.

Постраждалу госпіталізували із закритим переломом лівої ключиці і кісток правої стопи.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Водночас, в управлінні транспорту Львівської міськради ZAXID.NET уточнили, що в ДТП потрапив автобус №5А, який через ремонт Личаківської курсує з пл. Різні до Винників за зміненим маршрутом.

За попередніми даними, зазначили в управлінні транспорту, жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом поблизу зупинки громадського транспорту.

Зазначимо, що маршрут №5А обслуговує комунальне АТП-1.

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