На вулиці Леся Курбаса, навпроти входу до театру імені Леся Курбаса встановили скульптуру «Зажата» Володимира Семківа. Це – одна з чотирьох скульптур, які в межах Львівського тижня скульптури тимчасово з’явились у різних локаціях міста.

Володимир Семків. Зажата (фото Ya Gallery Lviv)

Робота була спершу створена з дерева і представлена на виставці «Нова львівська скульптура», яка у 2022 році започаткувала фестиваль Львівський тиждень скульптури. Нова версія скульптури виконана з чавуну.

Володимир Семків. Зажата (фото Ya Gallery Lviv)

«Це робота 2020 року – моя рефлексія на тодішній стан пандемії COVID-19. Це відчуття внутрішнього стискання, напруги, затиснутості, яке, на мою думку, дуже точно відгукується і сьогодні. Ковід минув, почалася війна, але внутрішній стан нашого суспільства ніби залишився тим самим. Так я його відчуваю», ‒ розповідає Володимир Семків.

Володимир Семків. Діалог (фото ZAXID.NET)

Нагадаємо, що у Тижні скульптури цього року бере участь ще один проєкт Володимира Семківа «Діалог». Це монументальні, двометрові дерев'яні ноги, що «ходять» містом упродовж фестивалю. Зараз їх можна побачити на вулиці Листопадового Чину. Також роботи Володимира Семківа можна побачити на виставці «Гліпотека» у приміщенні Львівської політехніки.

Володимир Семків. Дівчина з обкладинки. 2024 (фото ZAXID.NET)