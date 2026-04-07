Пожежа сталася у селі Баранинці

У вівторок, 7 квітня, у селі Баранинці Ужгородського району сталася пожежа в приміщенні автомобільного салону. Внаслідок займання утеплювача системи кондиціонування вогонь охопив 40 м2 новобудови.

Відео з місця пожежі поділився депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Поки невідомо, з яких причин сталося займання. Це мав бути новий автосалон, який тільки готувався до відкриття», – написав Глагола у телеграмі.

Як розповіла ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир, повідомлення про пожежу на вул. Європейській у Баранинцях надійшло о 13:45.

«На місце виїхали працівники пожежно-рятувальних частин Ужгорода та селища Середнє. Залучили дві одиниці техніки та штабний автомобіль. Площа загоряння склала 40 м2», – розповіла Наталія Батир.

У ДСНС зазначили, що пожежа виникла внаслідок загоряння утеплювача системи кондиціонування. Займання локалізували о 14:02.