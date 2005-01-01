На Яворівщині правоохоронці викрили злодія, який причетний до десяти крадіжок

Чоловік причетний до майже десятка крадіжок

На Яворівщині правоохоронці встановили особу злодія, який причетний до скоєння майже десяти крадіжок. За скоєне 53-річному чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, на початку цього року у Яворівський відділ поліції звернувся по допомогу 31-річний менеджер одного із приватних підприємств. Чоловік повідомив, що вночі 23 січня пограбували його магазин, який знаходиться у селищі Івано-Франкове. Злодій пошкодив металопластикові двері, проник у магазин та викрав звідти три ящики сигарет різних марок. Загальна сума збитків – близько 30 тис. грн.

Працівники поліції встановили, що крадіжку вчинив 53-річний житель одного з сіл району. Під час проведення слідчих дій з’ясувалося, що чоловік причетний до скоєння майже десяти крадіжок, в тому числі – з магазинів.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Проводиться досудове розслідування, триває перевірка щодо причетності зловмисника до інших аналогічних злочинів.