Інженеру з технічного нагляду загрожує до 5 років ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру інженеру з технічного нагляду, який мав контролювати якість і обсяги робіт на кладовищі «Полякове», але не зробив цього, завдавши збитків громаді на 480 тис. грн.

Яку повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 19 грудня, навесні 2023 року підозрюваний проводив технічний нагляд за виконанням робіт на замовлення Перечинської міської ради. Йдеться про облаштування асфальтованої дороги до місцевого цвинтаря.

«Через власну недбалість, підозрюваний прийняв виконані роботи, не помітивши, що фактично асфальт прокладений на приватній земельній ділянці, а не на комунальній землі. На підставі погоджених інженером актів з міського бюджету перерахували 480 тис. грн за роботи, які не мали бути прийняті, що підтверджено висновком експерта», – зазначили правоохоронці.

Дії посадовця кваліфіковано як службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення. Під час слідства підозрюваний відшкодував близько 400 тис. грн до бюджету місцевої громади.