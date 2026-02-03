Депутат Виноградівської міськради збудував офіс на комунальній ділянці

Правоохоронці передали до суду справу депутата Виноградівської міської ради, якого звинувачують у самовільному будівництві офісу на комунальній земельній ділянці, яка частково належить до лісового фонду. Підозрюваному загрожує до 3 років обмеження волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 3 лютого, депутат без дозвільних документів зайняв земельну ділянку у місті Виноградів. На ній він збудував офісні та допоміжні приміщення, залучивши до робіт найманих працівників, які не знали про незаконність будівництва.

Підозрюваний хотів узаконити захоплену землю, оформивши оренду

«Надалі на цій території мололи гравій на щебінь, а зведений офіс фактично обслуговував виробництво. Зареєструвати право на самовільно захоплену земельну ділянку обвинуваченому допоміг державний реєстратор з Іршави. Після цього підозрюваний звернувся до Виноградівської міської ради, щоб узаконити захоплену землю, оформивши оренду», – розповіли правоохоронці.

Законність дій державного реєстратора перевіряють в межах іншої кримінальної справи. Депутату інкримінують самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України). Санкція статті передбачає від 17 тис. грн до 68 тис. грн штрафу, або до трьох років пробаційного нагляду, або обмеження волі на той самий строк.