Інцидент стався в Мукачеві опівночі 17 жовтня

Мукачівський міськрайонний суд визнав 35-річного уродженця Харкова Володимира Бречка винним в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і призначив йому 6 років позбавлення волі.

Про ухвалення вироку повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 16 грудня. Йдеться про підпал Toyota Land Cruiser київського підприємця у Мукачеві опівночі 17 жовтня.

«Обвинувачений облив легкозаймистою рідиною капот автомобіля та підпалив його. Унаслідок пожежі авто було значно пошкоджене. Сума завданих збитків склала майже 3 млн грн. Правоохоронці затримали чоловіка майже відразу. Коштів за виконану роботу палій так і не отримав», – зазначили у прокуратурі.

Під час судового засідання Володимир Бречко уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Сергій Камінський визнав уродженця Харкова винним в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, і призначив йому 6 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.