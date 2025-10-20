Родина підприємця тимчасово мешкає в Мукачеві

У Мукачеві затримали 34-річного уродженця Харкова, який на замовлення російських спецслужб підпалив позашляховик приватного підприємця з Києва. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 20 жовтня, у ніч на 17 жовтня харків’янин, який наразі проживає у Мукачеві, розлив легкозаймисту рідину на капот Toyota Land Cruiser 200 та підпалив її. Внаслідок пожежі автівку частково пошкоджено.

«Автомобіль належить приватному підприємцю з Києва, який займається продажем сантехніки, а його родина тимчасово мешкає в Мукачеві», – зазначили правоохоронці.

В Управлінні СБУ в Закарпатській області додали, що підозрюваний діяв за вказівками російських спецслужб, що мають намір дестабілізувати ситуацію в регіоні. Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає від 3 до 10 років ув’язнення.