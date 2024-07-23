Чоловіків затримали в лісі на Рахівщині

На Закарпатті 23-річний та 36-річний місцеві мешканці налагодили переправлення військовозобов’язаних чоловіків у Румунію повз пункти пропуску. Їх затримали в лісі з 4 ухилянтами, кожен з яких за незаконний перетин кордону сплатив 8 тис. доларів.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 23 липня, закарпатці шукали охочих уникнути мобілізації чоловіків, збирали в обумовленому місці і доставляли до житла поблизу лінії кордону на Рахівщині. Там їм проводили інструктаж, отримували завдаток, а згодом проводили лісом повз офіційні пункти пропуску. З кожного ухилянта переправники брали по 8 тис. доларів.

«Викрили організаторів та чотирьох військовозобов’язаних під час спроби перетнути кордон. Підозрюваних затримали, а на порушників склали адмінпротоколи. Крім цього, у підозрюваних вилучено автомобілі, 16 350 доларів, 500 євро, 30 000 гривень та інші речові докази», – інформують правоохоронці.

Переправникам обиратимуть запобіжні заходи. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.