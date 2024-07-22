Переправників з Закарпаття разом з п’ятьма ухилянтами зупинили за 2 км від Угорщини
Загалом за цей трансфер закарпатці мали заробити 35 тисяч доларів
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Правоохоронці затримали двох мешканців Мукачівщини, які намагалися переправити за кордон п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків. Переправників арештували, їм загрожує до 9 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Закарпатської області 22 липня, чоловіків затримали у прикордонній зоні, за 2 км від сусідньої Угорщини. В одного з переправників вилучили 9,7 тис. доларів.
«Загалом за цей трансфер зловмисники мали заробити 35 тисяч доларів. Підозрюваних в злочині – двох 22-річних жителів Мукачівщини – помістили в ізолятор тимчасового тримання», – інформують правоохоронці.
Поліція відкрила кримінальну справу за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає від семи до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.