Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення

Правоохоронці затримали 23-річного та 25-річного мешканців Ужгородського району під час отримання в центрі Ужгорода 5,5 тис. доларів за переправлення військовозобов’язаного чоловіка до Словаччини. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 22 липня, мешканці Ужгородщини організовували незаконний трансфер до Словаччини поза межами пунктів пропуску. Вони інформували ухилянтів про час і місце перетину і доставляли до кордону.

«Також затримані мали надати щипці для перерізання роздільного бар’єру, який розташовують уздовж міждержавного кордону, а також показати маршрут. Свої послуги оцінили у 6 тисяч доларів. Затримали підозрюваних під час отримання 5,5 тисяч доларів. Решту суми вони отримали авансом», – інформують правоохоронці.

Закарпатців взяли під варту із правом внесення застави. За організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.