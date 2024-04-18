Ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі

Правоохоронці затримали 19-річного мешканця Мукачівського району, який підозрюється у зґвалтуванні 13-річної дівчини. Правоохоронці відкрили кримінальну справу, йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 18 квітня, про постраждалу дівчину їм повідомили у медзакладі, куди вона напередодні звернулася за допомогою. Неповнолітня захотіла спілкуватися виключно з правоохоронцями.

«До лікарні негайно прибули співробітники поліції, які зʼясували обставини справи та особу ґвалтівника. Ним виявився 19-річний односельчанин потерпілої дівчинки. Його оперативно розшукали та затримали. На місці вчинення злочину слідчо-оперативна група поліції вилучила ряд речових доказів, які досліджуватимуть експерти», – інформують у поліції.

Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. За зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.