Підставою для ретельного огляду багажу з гуманітарною допомогою стали розбіжності у вагових параметрах

У неділю, 14 липня, на посту «Тиса» на українсько-угорському кордоні закарпатські митники виявили незаконне переміщення імпортного товару комерційного призначення, прихованого серед гуманітарного вантажу. У вантажівці 49-річного працівника італійської благодійної організації виявили жіночу косметику, гаманці, сумочки і лампи для автомобілів на 700 тис. грн.

Як повідомили у Закарпатській митниці, підставою для ретельного огляду багажу з гуманітарною допомогою стали розбіжності у вагових параметрах.

«Відтак, виявлено серед гуманітарки імпортний товар, не заявлений у товаросупровідних документах. Крім 12 тонн гуманітарної допомоги, переміщувалися: різна жіноча косметика, зокрема, 1052 шт. туші, 72 шт. сонцезахисних кремів, а також 205 шт. гаманців, 18 сумок, різні лампи для автомобілів та мотофари, тату-принтер та інше. За наявною інформацією з інтернет магазинів, загальна вартість товару, який призначений для комерції, перевищує 700 тис. грн», – розповіли митники.

На італійця склали протокол за подання митному органу документів на переміщення гуманітарної допомоги з неправдивими відомостями щодо найменування товару та його вартості. Вантажівку із гуманітарною допомогою відпустили до отримувача – вітчизняного благодійного фонду, а незадекларований товар вилучили на склад митниці. Його остаточну вартість встановить експерт.

Справу скерують до суду. Порушнику загрожує штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та конфіскація незадекларованого товару.