Сумочки Chanel та Louis Vuitton, жіноче взуття Massimo Dutti та Off-White, фотоапарати Сanon та аксесуари від Dyson вилучили

У вівторок, 18 червня, на посту «Тиса», що на українсько-угорському кордоні, під час перевірки рейсового автобуса митники виявили незадекларовані брендові товари на півмільйона гривень. Серед прихованих речей – сумочки Chanel та Louis Vuitton, жіноче взуття Massimo Dutti та Off-White, фотоапарати Сanon та аксесуари від Dyson.

Як повідомили у Закарпатській митниці, водій, який їхав з Іспанії, сховав брендові речі у багажнику автобуса серед інших пакунків та валіз. Митникам розповів, що привезти товари з Барселони в Україну його попросили незнайомі люди.

«Вартість лише однієї сумочки відомої торгової марки Chanel стартує від 7 тис. доларів. Тоді як, згідно з вимогами митного законодавства дозволяється ввозити на митну територію України імпортного товару загальною вартістю, що не перевищує 500 євро на одну особу. За попередньою оцінкою, загальна вартість виявлених брендів перевищує півмільйона гривень», – зазначили на митниці.

На водія склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України, за яким він має сплатити штраф у розмірі 30% вартості незадекларованого товару. Сумочки Chanel та Louis Vuitton, жіноче взуття Massimo Dutti та Off-White, фотоапарати Сanon та аксесуари від Dyson вилучили.